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Las efemérides del 13 de octubre nos recuerdan que se celebra el Día Internacional para la Reducción del Riesgo en los Desastres. Con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención. Se proclamó en 1989.-

1822: el Libertador Simón Bolívar escribe «mi delirio sobre el Chimborazo».

1926: nace en Maracaibo el atleta José Encarnación Romero «Pachencho» (f. 1984).

1929: nace en Amuay, estado Falcón, el poeta Martiriano Bracho Sierra (f. 1999).

1958: nace en Mérida el actor Marcos Moreno Briceño.

1969: nace en Caracas la actriz Verónica Ortiz.

1969: nace en Caracas el actor Gerardo Soto Benítez.

1994: se crean las parroquias de San Bernardino y San Pedro en Caracas.

2001: muere en Barquisimeto el actor Orangel Delfín 1933.

2010: muere en Maracaibo el actor Bienvenido Roca (n. 1932)

Efemérides 13 de octubre

1775: se funda el Ejército de los Estados Unidos.

1843: en España, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional, con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada.

1917: en Fátima (Portugal), ante 70.000 testigos, los pastorcitos Jacinta Marto, Francisco Marto y Lucía dos Santos afirman que pueden ver a la Virgen de Fátima y oír sus palabras. Los testigos oculares, aunque no pueden ver a la Virgen, son partícipes del «milagro del Sol».

1925: nace Margaret Thatcher, política británica (f. 2013).

1941: nace Paul Simon, cantante, músico y compositor estadounidense, del dúo Simón and Garfunkel.

1980: nace Ashanti, cantante estadounidense.

1983: entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular, AMPS.

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