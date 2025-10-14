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Las efemérides del 14 de octubre nos recuerda que un día como hoy la Municipalidad de Caracas le otorga a Simón Bolívar el título de Libertador de Venezuela. Por su exitosa Campaña Admirable en 1813, que liberó el occidente del país del dominio español (1813).

Batalla de Mosquiteros (1813). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

Muere Edward Clark (1882) Abogado y empresario estadounidense, fundador de la empresa de máquinas de coser Singer Sewing Machine Company junto a Isaac Merritt Singer, hoy Singer Corporation.

Se filma la primera película de la historia, La escena del jardín de Roundhay (1888). Fue dirigida por el inventor francés Louis Le Prince en el jardín de la casa de sus suegros en Leeds, Inglaterra. Le Prince está considerado como el verdadero precursor del cine.

Efemérides del 14 de octubre

Nace Dwight David Eisenhower (1890) Militar y político estadounidense, general de cinco estrellas del Ejército de los Estados Unidos. Comandante supremo aliado en el frente de la Europa occidental, responsable de la planificación y supervisión de la Operación Torch, y de la exitosa operación militar en Francia y Alemania entre 1944 y 1945.

Se publica por primera vez Las aventuras de Sherlock Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle (1892). Es una colección de cuentos que relatan las historias de un detective ficticio, Sherlock Holmes, y su fiel compañero, el doctor John Watson.

Nace Isaac J. Pardo (1905) | Intelectual, médico, historiador y ensayista venezolano, integrante de la Generación del 28, miembro del Plan de Barranquilla.

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