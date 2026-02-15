EntretenimientoArte y CulturaPortada

Efemérides del 15 de febrero, ¿qué ocurrió en esta fecha?

By Danny Valdiviezo
0
94
Efemérides del 15 de febrero

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Entre las efemérides del 15 de febrero encontramos al Libertador Simón Bolívar en el año 1819  quien se pronuncia en el Discurso de Angostura. Fecha que marcó los destinos de Venezuela en aquel tiempo.

Un día como hoy nace Galileo Galilei (1564) | Astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano. Se realiza el Combate de la Uriosa (1818). Nace Irena Sendler (1910) enfermera y trabajadora social polaca, conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia que durante la Segunda Guerra Mundial.

La Alemania Nazi inicia la Operación Westindien (1942). La operación tenía por objetivo interrumpir el suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos. Primera Compañía Petrolera en Venezuela.

El presidente Isaías Medina Angarita le declara la guerra al Eje, como requisito para participar en la conferencia fundacional de las Naciones Unidas; en sustitución de la Sociedad de Naciones (1945). Venezuela deja de ser neutral en la Segunda Guerra Mundial y participa indirectamente exportando petróleo para las fuerzas aliadas.

La Universidad de Pensilvania presenta al público la Computadora ENIAC (1946). Es la primera computadora de propósito general totalmente digital. Nace Matt Groening (1954) | Dibujante y productor estadounidense. Creador de Los Simpson.

Efemérides del 15 de febrero

Se realiza un referéndum donde se aprueba la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida en Venezuela(2009). Es la primera enmienda a la Constitución de Venezuela de 1999.

Muere Johnny Pacheco (2021), músico, compositor, director y productor dominicano, cofundador junto con Jerry Masucci del sello disquero Fania. Se le considera el creador del concepto musical salsa aplicada a los ritmos nacidos en el Caribe.

Día Internacional contra el Cáncer Infantil.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Reportaron temblor en Valencia de magnitud 3.4

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
Artículo anterior
¡Exquisito!, Hoy domingo prepara un rico pastel de pollo
Artículo siguiente
Así estará el clima hoy 15 de febrero de 2026 en Venezuela según el INAMEH
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes