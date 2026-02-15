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Entre las efemérides del 15 de febrero encontramos al Libertador Simón Bolívar en el año 1819 quien se pronuncia en el Discurso de Angostura. Fecha que marcó los destinos de Venezuela en aquel tiempo.

Un día como hoy nace Galileo Galilei (1564) | Astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano. Se realiza el Combate de la Uriosa (1818). Nace Irena Sendler (1910) enfermera y trabajadora social polaca, conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia que durante la Segunda Guerra Mundial.

La Alemania Nazi inicia la Operación Westindien (1942). La operación tenía por objetivo interrumpir el suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos. Primera Compañía Petrolera en Venezuela.

El presidente Isaías Medina Angarita le declara la guerra al Eje, como requisito para participar en la conferencia fundacional de las Naciones Unidas; en sustitución de la Sociedad de Naciones (1945). Venezuela deja de ser neutral en la Segunda Guerra Mundial y participa indirectamente exportando petróleo para las fuerzas aliadas.

La Universidad de Pensilvania presenta al público la Computadora ENIAC (1946). Es la primera computadora de propósito general totalmente digital. Nace Matt Groening (1954) | Dibujante y productor estadounidense. Creador de Los Simpson.

Efemérides del 15 de febrero

Se realiza un referéndum donde se aprueba la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida en Venezuela(2009). Es la primera enmienda a la Constitución de Venezuela de 1999.

Muere Johnny Pacheco (2021), músico, compositor, director y productor dominicano, cofundador junto con Jerry Masucci del sello disquero Fania. Se le considera el creador del concepto musical salsa aplicada a los ritmos nacidos en el Caribe.

Día Internacional contra el Cáncer Infantil.

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