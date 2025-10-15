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Las Efemérides del 15 de octubre nos recuerdan que hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, decretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

1582: inicia en funcionamiento el calendario gregoriano.

1726: nace en La Victoria, estado Aragua, el militar Juan Vicente Bolívar y Ponte padre del Libertador Simón Bolívar (f. 1786)

1865: muere el filósofo, poeta, ensayista, político y educador Andrés Bello (n. 1781)

1872: se publica el primer número de la Gaceta Oficial de Venezuela.

1908: nace en Cúa, estado Miranda, la periodista María Teresa Castillo (f. 2012)

1927: nace el actor argentino-venezolano Francisco Ferrari (f. 2011)

1940: abre al público la primera sede del Banco Central de Venezuela (aún cuando la inauguración oficial fue el 1ro de enero de 1941)

1953: inicia operaciones el Banco Provincial.

1964: nace en Caracas el actor Vicente Tepedino.

1964: nace en Caracas el actor Trino Jiménez.

1965: se funda el equipo Tigres de Aragua

Efemérides del 15 de octubre

1874: en Quito (Ecuador) se establece la Academia Ecuatoriana de la Lengua.

1880: en Alemania, luego de más de 600 años de construcción, se inaugura la Catedral de Colonia.

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1924: en España comienzan las transmisiones de Radio Barcelona (actual Cadena SER).

1949: en Bucaramanga (Colombia) se funda el club de fútbol Atlético Bucaramanga.

1955: con solo 26 años, el médico mexicano Luis Ernesto Miramontes logra sintetizar la noretisterona, sustancia fundamental para crear la primera píldora anticonceptiva

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