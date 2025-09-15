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Las efemérides del 15 de septiembre, nos recuerdan que se inicia la cedulación a color para venezolanos y extranjeros en Venezuela (1972). Este cambio representó un avance en el sistema de identificación del país, mejorando la seguridad y autenticidad de los documentos.

Nace Marco Polo (1254) Mercader y viajero veneciano, conocido por sus viajes a Asia y su servicio al gobernante mongol Kublai Kan.

Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador se independizan de España (1821).

Se inaugura formalmente el Sistema de Tranvías de Caracas con la ruta entre la esquina de Las Gradillas y Parque Carabobo, durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco (1881).

Nace Mario Briceño Iragorry (1897) Abogado, historiador, escritor y político venezolano, conocido por su defensa de la identidad nacional.

Muere Isaías Medina Angarita (1953) Militar y político venezolano. Fue un modernizador del Estado, convirtió a Caracas en una ciudad moderna, implementó la Ley del Seguro Social Obligatorio y creó el Servicio Nacional de Identificación.

El Congreso de los Estados Unidos reconoce oficialmente a Samuel Wilson, conocido como Tío Sam, como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos (1961). Wilson fue un proveedor de carne durante la Guerra de 1812 entre ingleses y estadounidenses.

Efemérides del 15 de septiembre

Se transmite el primer episodio de Perdidos en el espacio (1965). Es una serie de televisión estadounidense de aventuras y ciencia ficción, transmitida por la cadena CBS.

Se inicia la cedulación a color para venezolanos y extranjeros en Venezuela (1972). Este cambio representó un avance en el sistema de identificación del país, mejorando la seguridad y autenticidad de los documentos.

El tenista suizo Roger Federer, considerado como el mejor tenista de toda la historia en pistas de hierba, anuncia su retiro del tenis profesional (2022).

Muere Fernando Botero (2023) | Pintor, escultor y dibujante colombiano, conocido por sus personajes de formas redondas y voluptuosas inspirados en el arte precolombino.

Hoy celebramos el Día Internacional de la Democracia.

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