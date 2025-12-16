Compartir

Las efemérides del 16 de diciembre nos recuerda que un día como hoy ocurrió en 1999, la tragedia del estado Vargas. Una tragedia que marcó al país antes de entrar al año 2000. Los días 15 y 16 de diciembre fueron los más fuertes en el litoral central ese año.

Un día como hoy en 1782: nace en Barcelona el abogado y prócer Diego Bautista Urbaneja, fue Vicepresidente de Venezuela entre 1830 y 1833 (f. 1856)

Para el año 1802 un día como hoy el Libertador Simón Bolívar obtiene el grado de Teniente en la 5ta Compañía del Batallón de Milicias.

También un día como hoy en 1842 son trasladados los restos mortales del Libertador y sepultados en la cripta de la Catedral de Caracas.

En el año 1887 un día como hoy nace en Maracaibo el escritor Alejandro Fuenmayor, fue Ministro de Educación (f. 1947)

Para el año 1910 un día como hoy nace en Trujillo el historiador Leonardo Altuve Carrillo (f. 2002).

También un día como hoy en 1933: nace el economista y rector de la UCV Trino Alcides Díaz (f. 2019)

Las efemérides del 16 de diciembre

También un día como hoy en 1942: son trasladados al Panteón Nacional los restos mortales de José Tomás Machado, Agustín Codazzi, León Febres-Cordero y Manuel Cedeño.

Para el año 1961 un día como hoy muere el fotógrafo Ricardo Razetti (n. 1910)

Un día como hoy 1999: muere en Caraballeda, estado La Guaira el actor Jorge Tuero (n. 1936)

Para el año 2006 un día como hoy se funda el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV.

En el año 1770 un día como hoy nace Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta y pianista alemán (f. 1827).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas