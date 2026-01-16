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Las efemérides del 16 de enero nos recuerdan que nace en esta fecha en el año 1.857 el pintor Antonio Herrera Toro en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Figura entre los cuatro artistas plásticos que ha tenido el país.

Un día como hoy en el año 1893: nace en La Guaira el historiador y cuentista Casto Fulgencio López (f. 1962).

Para el año 1907, un día como hoy se inaugura el tranvía eléctrico Caracas – El Valle.

También un día como hoy en el año 1911: nace el arqueólogo y pintor venezolano de origen catalán José María Cruxent (f. 2005)

En el año 1919, un día como hoy nace el arquitecto José Miguel Galia (f. 2009)

Para el año 1946: nace en Valencia el político Oscar Celli Gerbasi (f. 2016). Fue gobernador del estado Carabobo, en su gestión se realizaron varias obras de importancia.

Un día como hoy en 1952: nace en Caracas la cineasta Elia Schneider.

También un día como hoy en 1954: nace en Araya, estado Sucre, el narrador deportivo José Ángel «Pepe» Delgado Rivero. Sigue actualmente siendo uno de los mejores narradores del país.

Las efemérides del 16 de enero

Para el año 1985 un día como hoy nace en Puerto Ordaz, estado Bolívar, el exgrandeliga Junior Guerra.

Un día como hoy en el año 1986: el papa san Juan Pablo II, declara venerable a José Gregorio Hernández.

También un día como hoy pero en 1987: nace en Caracas el basquetbolista Greivis Vásquez, el tercer venezolano en llegar a la NBA.

En el año 2016: los Navegantes del Magallanes empatan la marca de más carreras de diferencia por blanqueo en un partido de postemporada. Al vencer un día como hoy 19 a 0 a Caribes de Anzoátegui.

También un día como hoy 2018: muere el locutor Rafael Sylva Moreno, libretista y creador del programa Nuestro Insólito Universo (n. 1926).

2021: Deyna Castellanos marcó un gol en la final de la Supercopa Femenina de España 2021 y contribuyó con el triunfo del Atlético de Madrid para quedarse con la copa.

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