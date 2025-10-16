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Las efemérides del 16 de octubre, Día Internacional del Pan, El Día Internacional del Pan se celebra cada 16 de octubre para homenajear este alimento esencial y resaltar su valor nutricional, cultural y económico a nivel mundial. Fue creado por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC)

1814: cerca de Cumaná se desarrolla en la Batalla de El Salado.

1817: muere fusilado en Ciudad Bolívar el prócer de la Independencia Manuel Carlos Piar (n. 1774).

1856: muere en Maracaibo el historiador Aniceto Ramírez y Astier (n. 1879).

1886: El presidente Antonio Guzmán Blanco inaugura la primera casa de moneda de Venezuela con el nombre de Casa de la Moneda de Caracas, creando asi la Primera Moneda Acuñada en Venezuela.

1889: se crean en Caracas las parroquias San José y La Pastora.

1908: nace el multiatleta pionero del atletismo Leopoldo Márquez Gutiérrez (n. 1992).

Efemérides del 16 de octubre

1936: nace el politólogo hispano-venezolano Juan Carlos Rey (f. 2020).

1936: nace el historiador germano-venezolano Kurt Nagel von Jess (f. 2017).

1940: nace en Caracas el actor Carlos José Delgado (f. 2004).

1943: nace en Maracaibo el gaitero Ricardo Portillo.

1944: muere el escritor Rufino Blanco Fombona (n. 1874).

1955: nace en Anaco, estado Anzoátegui, el actor Marcos Tiunar.

1996: muere en Caracas el ingeniero Leopoldo Sucre Figarella (n. 1926)

2003: se realiza el 50° Miss Venezuela y gana la barquisimetana Ana Karina Añez

2016: muere en Caracas la actriz humorista Martha Olivo mejor conocida como «Malula» (n. 1920).

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