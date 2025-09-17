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Las efemérides del 17 de septiembre nos recuerdan que muere Vicente Salias. Este personaje falleció un día como hoy en 1814. Era Periodista, médico y escritor venezolano, autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, Himno Nacional de Venezuela.

Se crea la Constitución de los Estados Unidos de América (1787).

Muere William Fox Talbot (1877) | Fotógrafo, inventor, arqueólogo, botánico, filósofo, filólogo, matemático y político británico, pionero de la fotografía, creador del calotipo.

Sale el primer número de la revista Élite en Caracas (1925). Fue una revista semanal ilustrada que se destacó por su enfoque en la alta sociedad, las artes y la literatura.

Hacen su primera aparición pública el Coyote y el Correcaminos en el corto teatral Fast and Furry-ous (1949).

Se transmite el primer episodio de Hechizada (1964).

Efemérides del 17 de septiembre

Muere Anastasio Somoza Debayle (1980) | Militar, ingeniero hidráulico, político y dictador nicaragüense, apodado Tachito, último miembro de la familia Somoza.

Steve Jobs abandona definitivamente Apple, la compañía que él mismo había fundado (1985). Después de su retiro, funda en 1985 NeXT Computers, en 1986 compra por 5 millones de dólares la empresa The Graphics Group.

El ingeniero de software finlandés Linus Torvalds lanza la primera versión pública del núcleo Linux 0.01. Con el código inicial y las funcionalidades básicas (1991). Posteriormente, apareció GNU/Linux, una familia de sistemas operativos tipo Unix compuesta por software libre.

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Se estrena la película de comedia y ficción 100 años de perdón, coproducida por Alemania, Estados Unidos y Venezuela, y dirigida por Alejandro Saderman (1998). Está considerada como una de las mejores películas del cine venezolano.

Hoy celebramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Día del Psicopedagogo.

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