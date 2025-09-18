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Las efemérides del 18 de septiembre nos recuerda que un día como hoy falleció el gran pintor venezolano, Armando Reverón. En el año (1954) fue el precursor del Arte Povera y uno de los más importantes del siglo XX en América Latina.

El naturalista alemán Alexander von Humboldt descubre la Cueva del Guácharo (1799).

Los periodistas estadounidenses, George Jones y Henry Jarvis Raymond, fundan el periódico The New York Times (1851). El Times está considerado en la industria como uno de los grandes periódicos de referencia.

Nace Manuel Pérez Guerrero (1911) | Abogado, economista y político venezolano.

Se funda la cadena de televisión y radio comercial estadounidense CBS Broadcasting Inc. (1927). Conocida como CBS.

Nace Ismenia Villalba (1929) | Política venezolana y esposa de Jóvito Villalba. Fue la primera mujer que participó como candidata en una elección presidencial en Venezuela.

Muere William S. Harley (1943) Ingeniero mecánico y empresario estadounidense, cofundador de Harley-Davidson Motor Company, uno de los fabricantes de motocicletas más grandes del mundo.

Efemérides del 18 de septiembre

Se crea la Agencia Central de Inteligencia – CIA (1947). Es un servicio de inteligencia exterior de naturaleza civil del Gobierno federal de los Estados Unidos.

Se transmite el primer episodio de Los locos Addams (1964). Es una serie para adolescentes y adultos, emitida por la red de televisión ABC.

Un día como hoy se transmite el primer episodio de Mi bella genio (1965). Es una telecomedia estadounidense emitida por la cadena NBC.

Muere Jimi Hendrix (1970) | Guitarrista y cantante estadounidense.

El piloto y cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez, a bordo del cohete Soyuz-U2 de la Unión Soviética, se convierte en el primer latinoamericano en volar al espacio (1980).

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Día Internacional de la Igualdad Salarial. Además de Día Mundial de la Ética Médica y Día Nacional de la Hamburguesa con Queso en Estados Unidos.

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