Compartir

Las efemérides del 19 de noviembre nos recuerdan que en esta fecha se inauguró el cuarto tramo de la Línea 1 del Metro de Caracas, Los Dos Caminos-Palo Verde (1989).

Se inaugura el Museo del Prado (1819).

Un día como hoy nace Indira Gandhi (1917)

Nace Calvin Klein (1942)

Pelé anota su histórico gol 1000 con el Santos, venciendo al Vasco da Gama por dos goles a uno (1969). Pelé sostuvo siempre que este era su gol 1000, llegando 1303 goles en toda su carrera, incluyendo partidos no oficiales. La FIFA solo reconoce 757 goles en 821 partidos oficiales.

Muere Toña la Negra (1982) Actriz y cantante mexicana.

Un día como hoy muere Lee Byung-chul (1987) empresario surcoreano, fundador del grupo Samsung, un conglomerado de empresas multinacionales con sede en Seúl, que ha tenido una gran influencia en el desarrollo económico, político y cultural de Corea del Sur.

Efemérides del 19 de noviembre

Microsoft lanza Microsoft Office (1990).

Se inaugura el Museo Marino de Margarita (1994). Ferrys para la Isla de Margarita | Teléfonos, Precios y Reservaciones.

Nintendo lanza la Wii (2006).

Se inaugura el Museo Mateo Manaure en Maturín (2008).

Muere Charles Manson (2017) Asesino en serie, sectario y músico aficionado estadounidense, líder de la secta La Familia Manson. El peor asesino en serie de toda la historia fue el líder del culto thuggee en India, Thug Behram, conocido como el Estrangulador Mayor con 931 víctimas entre 1790 y 1840.

Hoy se celebra el Día Mundial del Retrete. Día Internacional del Hombre. Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas