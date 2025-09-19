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Las efemérides del 19 de septiembre nos recuerda que un día como hoy nace Lisandro Alvarado (1858) | Médico, historiador, etnólogo y lingüista venezolano.

Se estrena en el Teatro Municipal de Caracas.

Nace Germán Valdés (1915) Actor, cantante y comediante mexicano, conocido artísticamente como Tin Tan.

Muere Caracciolo Parra Pérez (1964) Historiador, diplomático, abogado e intelectual venezolano.

El beisbolista venezolano César Tovar con los Mellizos de Minnesota, se convierte en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol en batear la escalera. Fue contra el equipo de los Vigilantes de Texas (1972).

Se produce la Masacre de Tazón (1984). El hecho sucede en el peaje de Tazón en Caracas, cuando oficiales de la Guardia Nacional disparan contra más de doscientos estudiantes del núcleo de Maracay de la Universidad Central de Venezuela.

Un día como hoy se inaugura el Centro Comercial Leste Aricanduva en la ciudad de São Paulo, Brasil (1991). Es uno de los centros comerciales más grandes de Latinoamérica y del mundo, con más de 406.000 m² de área de construcción.

Muere Ismenia Villalba (2009) | Política venezolana y esposa de Jóvito Villalba. Fue la primera mujer que participó como candidata en una elección presidencial en Venezuela. Representó a Unión Republicana Democrática URD, a otros partidos políticos y a varios grupos independientes en las elecciones de 1988. Derechos políticos de las mujeres en Venezuela.

Efemérides del 19 de septiembre

Se transmite el último programa de Sábado Gigante (2015). Es un programa de televisión de origen chileno, presentado por Don Francisco. Es uno de los programas de variedades que más tiempo ha permanecido al aire.

El beisbolista japonés Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles, jugando contra los Marlins de Miami, hace historia en la MLB al convertirse en el primer jugador en alcanzar la marca de 50 jonrones y 50 bases robadas en una misma temporada (2024). La pelota del jonrón 50 fue subastada por 4.39 millones de dólares. Ohtani cerró la temporada regular 2024 con 54 jonrones y 59 bases robadas.

Día del Instrumentador Quirúrgico.

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