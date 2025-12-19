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Las efemérides del 19 de diciembre, Un día como hoy en 1982: ocurre el siniestro en la planta de generación eléctrica de Tacoa en el hoy estado La Guaira, fallecen más de 180 personas.

En 1908: Juan Vicente Gómez asume como presidente luego de un golpe de estado en contra de Cipriano Castro.

Un día como hoy en 1792: nace en Caracas el periodista y editor Tomás Lander (f. 1845)

También un día como hoy en 1825: el Libertador Simón Bolívar promulga el Decreto de Chuquisaca.

Para el año 1896 un día como hoy nace en Caracas el historiador de arte colonial Carlos Manuel Moller (f. 1966)

También un día como hoy pero en 1901: se inicia la Revolución Libertadora en contra del gobierno Cipriano Castro.

Un día como hoy en 1904: nace el docente Miguel Suniaga, gremialista fundador de la Federación Venezolana de Maestros (f. 1936)

Para el año 1925 un día como hoy se inaugura el Teatro Ayacucho en Caracas: primer teatro-cine de América del Sur y segundo cine de Venezuela.

Un día como hoy en 1930: se inaugura la Plaza Bolívar de Maracay.

Para el año 1930 un día como hoy nace economista y escritor Héctor Malave Mata (f. 1919)

Las efemérides del 19 de diciembre

Para el año 1932 un día como hoy se reinaugura el Teatro Baralt de Maracaibo.

También un día como hoy en 1933: se inaugura el parque Ayacucho en Barquisimeto.

Un día como hoy en 1940: nace en Valencia actriz Helena Naranjo.

Para el año 1945 un día como hoy nace en Maracaibo el médico virólogo José Esparza Bracho

1964: un día como hoy nace en Maracaibo Carmen María Montiel nuestra Miss Venezuela 1984.

Un día como hoy en 1965: César Tovar, jardinero derecho de los Leones del Caracas, completa 104 juegos consecutivos sin cometer error, para imponer una marca vigente en la LVBP (1965).

También un día como hoy en 1973: se crea el Parque Nacional Mochima

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