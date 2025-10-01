Compartir

Efemérides del 1º de octubre, nos recuerda que se celebra el Día de las Personas de la Tercera Edad. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre esta fecha.

1864: fallece Juan Vicente Flores, militar venezolano fundador de la República del Ecuador y su primer presidente. (n. 1800)

1865: se publica el primer número de la revista Museo Venezolano, primera en utilizar la cromolitografia.

1866: muere Juan Vicente González periodista y escritor (n. 1810)

1934: nace en La Guaira la actriz Mirtha Borges (n. 2015)

1936: inicia transmisiones radiales Ondas del Lago en Maracaibo.

1947: nace en Puerto Cabello, estado Carabobo, el grandeliga Remigio Hermoso (f. 2020)

1953: nace en Barquisimeto el actor Franklin Virgüez.

1964: muere en Caracas el cronista y escritor Enrique Bernardo Nuñez (n. 1895)

Efemérides del 1º de octubre

1969: nace el actor peruano-venezolano Jorge Aravena.

1972: muere el ingeniero y matemático Francisco José Duarte (n. 1883)

1974: se crea la Galería de Arte Nacional.

1977: nace en Mérida el futbolista José Alberto «el zurdo Rojas».

1984: nace en Maracaibo Mónica Spears actriz y nuestra Miss Venezuela 2004 (f. 2014)

2012: se inaugura la nueva sede del Museo Nacional de Arquitectura.

NO DEJES DE LEER AHORA: Nuevas tarjetas de debito Mastercard del Banco de Venezuela, ¿cuánto es el costo?

2017: José Altuve logra su tercer título de bateo en las Grandes Ligas (líder en averaje 346 en la Liga Americana).

2021: hoy iniciaba un nuevo cono monetario en el país, el Bolívar Digital (se han quitado 14 ceros en los últimos 13 años: 3 en 2008, 5 en 2018 y 6 a partir de hoy).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas