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Las efemérides del 2 de diciembre nos recuerdan que un día como hoy el Teatro Municipal de Valencia es declarado Monumento Histórico Nacional de Venezuela (1964).

Se libró la Batalla de La Hogaza (1817).

Nace Italo Pizzolante (1928) | Músico y poeta venezolano.

El general Marcos Pérez Jiménez asume la Presidencia de Venezuela (1952). Enseguida ejecutó planes de vialidad, como de modernismo del país, en varias áreas. Entre ellos, salud, vialidad y planes militares.

Se inaugura la Autopista Caracas – La Guaira (1953). Se inaugura el Círculo Militar de Caracas (1953). Y se inaugura el Palacio Blanco en Caracas (1956).

La Sonda Mars 3 aterriza en el planeta Marte (1971). Es la primera nave espacial en la historia en aterrizar con éxito en Marte.

Tras su independencia del Reino Unido, los emiratos de Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Sharjah y Umm al-Qaywayn forman los Emiratos Árabes Unidos (1971). Ras al-Jaima se une el 11 de febrero de 1972. Cada emirato de EAU conserva una gran parte de su autonomía política, judicial y económica.

Efemérides del 2 de diciembre

Nace Britney Spears (1981) Cantante estadounidense. Conocida como la Princesa del Pop.

Se estrena el video musical Thriller de Michael Jackson (1983). Sigue siendo hoy por hoy uno de los mejores videos.

Muere Pablo Escobar Gaviria (1993) Criminal, narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del Cartel de Medellín.

Inicia un paro petrolero en Venezuela, contra el gobierno del presidente Hugo Chávez que paraliza casi todas las actividades laborales y económicas del país (2002). Fue promovido principalmente por Fedecámaras, gerentes de PDVSA.

Día Mundial de los Futuros y Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

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