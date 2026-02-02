Compartir

Las efemérides del 2 de febrero de 1981 nos recuerda que el Palacio de los Iturriza de Valencia es declarado monumento histórico nacional. El mismo está ubicado en la avenida Rojas Queipo cerca del Paseo Cabriales

Francisco de Miranda inicia su primera expedición en el año 1806. Esta con la finalidad de buscar la independencia de hispanoamérica.

Un día como hoy en 1814: se desarrolla la Batalla de Ospino, hoy estado Portuguesa, en el marco de la Guerra de Independencia.

Para el año 1908, un día como hoy nace en La Horca, estado Guárico, la periodista Ana Luisa Llovera. Fue la primera mujer venezolana en juramentarse como Diputado Constituyente (f. 1999).

También un día como hoy pero en 1925: nace en Trujillo el ciclista Julio César León. Al participar en las Olimpíadas de Londres de 1948 se convirtió en el primer venezolano en nuestra historia en unos juegos olímpicos.

Para el año 1937 un día como hoy se inaugura el Hospital municipal de niños de Caracas, hoy J.M de los Ríos.

Un día como hoy en 1946: nace en Caracas el actor y productor Julio Gassette. Trabajó en RCTV en la década de los 80 y luego en el programa humorístico Bienvenidos.

Las efemérides del 2 de febrero

Para el año 1950: nace la actriz y escritora cubanovenezolana Cristina Obín.

Un día como hoy pero en 1959: Rómulo Betancourt toma posesión como Presidente de Venezuela.

Para el año 1960: nace en Ocumare del Tuy la actriz Flor Elena González.

También un día como hoy en 1969: nace en Caracas la actriz Mara Croatto.

Un día como hoy pero en 1972: nace en Agua Negra, estado Yaracuy, el grandeliga Melvin Mora.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas