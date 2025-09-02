Compartir

Las efemérides del 2 de septiembre, nos recuerdan que se funda el Banco de Venezuela (BDV) (1890). En 1996, el banco es vendido al Grupo Santander. Posteriormente, el 3 de julio del 2009, el gobierno venezolano compra el banco al Grupo Santander por 1.050 millones de dólares, nacionalizando la institución. El Banco de Venezuela es uno de los bancos más grandes e importantes de Venezuela.

Nace Albert Spalding (1849) Beisbolista y empresario estadounidense, fundador de la empresa de artículos deportivos AG Spalding en 1876. Spalding fabricó la primera pelota oficial de béisbol utilizada por la Liga Nacional y diseñó el primer guante de béisbol.

Un día como hoy nace Ramón Valdés (1923) Actor mexicano de cine y televisión, famoso por haber interpretado el personaje de Don Ramón en la serie mexicana El Chavo del 8. Curiosidades de El Chavo del 8.

Muere Pierre de Coubertin (1937) Pedagogo e historiador francés, fundador de los Juegos Olímpicos modernos y del Pentatlón moderno.

Termina la Segunda Guerra Mundial (1945). El 15 de agosto de 1945, el Imperio del Japón se rinde en la Segunda Guerra Mundial y el 2 de septiembre acepta la Declaración de Potsdam o Proclamación que define los términos para la rendición japonesa.

Efemérides del 2 de septiembre

Nace Salma Hayek (1966) | Actriz mexicana.

Se transmite el último episodio de Viaje a las estrellas: la serie original (1969).

Inicia transmisiones la Televisora Andina de Mérida, TAM (1982). Fue fundada el 17 de febrero de 1982 por el presidente Luis Herrera Campíns en el Palacio Arzobispal de Mérida, bajo el periodo de pruebas mostrando barras de colores por el Canal 6.

Google lanza el navegador web Chrome en su versión beta (2008). El 11 de diciembre del 2008, presentó la versión estable al público general, destacándose por su velocidad.

NO DEJES DE LEER AHORA:¡Fake News! Esto dijo Diosdado Cabello sobre la recluta en el país

Se estrena la película de drama estadounidense Luz de Luna, dirigida y escrita por Barry Jenkins (2016). Fue la ganadora del premio Óscar a la mejor película en 2017. Luz de Luna es la primera película de temática LGBT con un reparto únicamente compuesto por actores y actrices de raza negra y es uno de los filmes con menor presupuesto en ganar un Óscar a la mejor película.

Día de la Industria.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas