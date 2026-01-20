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Las efemérides del 20 de enero nos recuerdan que se celebra el Día del Pediatra en Venezuela. Una fecha establecida en 1939 por el Dr. Gustavo Machado, fundador de la Sociedad Venezolana de Pediatría, para honrar a estos profesionales dedicados a la salud y el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta la adolescencia.

Un día como hoy nació en 1909, Carlos Delgado Chalbaud. Fue presidente de la junta militar del gobierno venezolano. Murió en un atentado en Caracas.

También un día como hoy se instala el Congreso Admirable o Congreso Constituyente de Colombia (1830). El Libertador Simón Bolívar da su mensaje al Congreso Constituyente de la República de Colombia (1830).

Muere Juan Lovera (1841) | Pintor venezolano, conocido como el Pintor de los Próceres. Marcus Adna Thompson patenta la primera montaña rusa fabricada con carritos unidos con cadenas (1885). Se publica el primer número del diario humorístico la Linterna Mágica (1900).

El fundador del Movimiento Scout en Venezuela, Ramón Ocando Pérez, crea la primera patrulla de boy scout del país en la ciudad de Maracaibo, llamada Lobos (1913). Hoy por hoy los boy scouts se encuentran en gran parte del país.

Efemérides del 20 de enero

Un día como hoy nació Buzz Aldrin (1930), astronauta estadounidense. Fue el piloto del módulo lunar en la misión Apolo 11 y segundo en caminar en la Luna. Primera edición de Mortadelo y Filemón (1958).

Nace Lorenzo Lamas (1958), actor de cine y televisión estadounidense. Nació el beisbolista y mánager Oswaldo Guillén (1964). Hoy se fundó el partido Bandera Roja BR (1970). Se inaugura el MetroCable de Caracas (2010).

Día de San Sebastián.

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