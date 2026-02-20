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Las efemérides del 20 de febrero nos recuerda que un día como hoy se libró la Batalla de Charallave. Esto fue en 1814, una semana después de la Batalla de La Victoria en el estado Aragua en el proceso de independencia de Venezuela.

Un día como hoy el Gobierno se muda desde Angostura hacia la ciudad de Cúcuta (1821). Muere Francisco de Paula Alcántara (1848) Militar venezolano.

Día de la Federación Inicio de la Guerra Federal (1859). También conocida como Guerra Larga o Guerra de los Cinco Años, fue un enfrentamiento militar entre conservadores y liberales, considerada como el enfrentamiento bélico más largo y más costoso para Venezuela.

El país quedó devastado, con ciudades desiertas y casi destruidas, se estima que murieron unas 200.000 personas. De una población total de aproximadamente 1.800.000 habitantes, el 11% de la población.

Se inaugura el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (1872). Curiosidades de los Museos del Mundo. También se inaugura en su totalidad el Palacio Federal Legislativo de Caracas (1877).

Efemérides del 20 de febrero

Nace Enzo Ferrari (1898) Empresario italiano, fundador de la scuderia y automóviles Ferrari. Historia del Primer Automóvil en Venezuela. Un día como hoy Nace George Devol (1912) Ingeniero e inventor estadounidense, pionero en la industria robótica .Nace Juan Vicente Torrealba (1917) | Músico y compositor venezolano.

Un día como hoy nació Sidney Poitier (1927) Actor, director de cine, escritor y diplomático estadounidense de origen bahameño. En 1963 se convierte en el primer actor afroamericano en ganar el premio Óscar al mejor actor por su interpretación en Los lirios del valle.

Caroline Mikkelsen se convierte en la primera mujer en la historia en llegar a la Antártida (1935). Se inaugura la sede propia del Museo de Bellas Artes de Caracas (1938).Muere Vicente Lecuna (1954) Ingeniero, banquero, político e historiador venezolano.

Nace Cindy Crawford (1966) Actriz y modelo estadounidense. Se inaugura el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (1974). Museo más Visitado del Mundo. Se constituye la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Hoy conocida como Fundación Musical Simón Bolívar (1979).

La Unión Soviética lanza la Estación Espacial Mir (1986). Muere Sofía Ímber (2017) | Periodista venezolana de origen moldavo, fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.

Hoy se celebra el Día Internacional del Gato. Además del Día Mundial de la Justicia Social y el Día del Camarógrafo.

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