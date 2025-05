Compartir

Las efemérides del 20 de mayo nos recuerdan que hoy festejamos el Día de la Radio en Venezuela, en conmemoración a la primera transmisión radiofónica; que se llevó a cabo en el país en 1926. Esta herramienta informativa sigue vigente y cumple un rol protagónico en el día a día de los venezolanos.

Muere Cristóbal Colón (1506) Navegante, cartógrafo y almirante genovés. Curiosidades del descubrimiento de América.

El geógrafo y cartógrafo flamenco Abraham Ortelius edita por primera vez el Theatrum Orbis Terrarum (1570). Fue una obra revolucionaria, considerada el primer atlas moderno, ya que reunía mapas de distintos cartógrafos en un solo volumen coherente.

Nace Emile Berliner (1851) Inventor germano-estadounidense de origen judío, conocido por inventar el gramófono, el disco de vinilo y ser el precursor del micrófono. Además de contribuir al desarrollo del transmisor telefónico.

El Registro de Marcas y Patentes de los EE. UU. otorga la Patente Nro. 139.121 a Levi Strauss & Co. y Jacob Davis por su invento de los pantalones vaqueros con remaches, conocidos como Blue Jeans (1873). Inventos y tecnologías que cambiaron al mundo.

Nace Enrique Bernardo Núñez (1895) Cronista y escritor venezolano.

Nace Dietrich Mateschitz (1944) Empresario austríaco de origen croata, fundador de la compañía Red Bull GmbH junto al empresario tailandés Chaleo Yoovidhya; creador de la fórmula de la bebida.

Se lanza la canción Rock Around the Clock o Rock a Toda Hora (1954). Está considerada por algunos como el primer rock and roll de la historia y una de las mejores canciones de todos los tiempos.

Efemérides del 20 de mayo

Se transmite el último episodio de El príncipe del rap en Bel-Air (1996). Es una telecomedia estadounidense, producida por la cadena NBC. Fue protagonizada por Will Smith que ya tenía una destacada carrera en la música.

Un día como hoy se crea Wikipedia en español, como parte del proyecto global de Wikipedia (2001). Wikipedia es una enciclopedia digital de acceso libre y colaborativo que democratizó el acceso a la información, convirtiéndose en una de las fuentes de consulta más influyentes en el mundo digital. Datos curiosos de Wikipedia.

Hoy se celebra el Día Mundial de las Abejas. Día del Publicista. Como el Día Nacional del Cronista. Día Mundial de la Metrología y Festividad de San Bernardino de Siena.

