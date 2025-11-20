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Las efemérides de hoy 20 de noviembre nos recuerdan que un día como hoy el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela; recibe el certificado oficial del Récord Guinness como la orquesta más grande del mundo. Integrada por más de 12.000 músicos que interpretaron la Marcha Eslava del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, en el patio de la Academia Militar de Venezuela, en Caracas, el 13 de noviembre (2021).

Simón Bolívar decreta la octava estrella en la Bandera Nacional (1817).

Inicia la Revolución Mexicana (1910).

El Tribunal Militar Internacional TMI, formado por jueces de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética comienza el Juicio de Núremberg a 24 líderes y criminales de guerra nazis en Nuremberg, Alemania (1945).

Nace Bo Derek (1956) Actriz y modelo estadounidense.

Muere Francisco Franco (1975) Militar y político español.

Efemérides del 20 de noviembre

Microsoft lanza la primera versión de Windows 1.0 (1985). ¿En qué Año se Creó el Primer Sistema Operativo de la Historia?

Microsoft lanza Microsoft Paint (1985)

Inicia transmisiones Promar TV en Barquisimeto (1995).

Se inicia el ensamblaje de la Estación Espacial Internacional (1998).

Muere Betty James (2008) Empresaria estadounidense, pionera en la comercialización de juguetes en los Estados Unidos y famosa por darle el nombre al juguete de resorte helicoidal Slinky, inventado por su esposo Richard T. James.

Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño o Día Universal del Niño. Día de la Industrialización de África. Día Nacional de la Historia Insurgente y de los Derechos Soberanos del Pueblo Venezolano.

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