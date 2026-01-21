Las efemérides del 21 de enero nos recuerdan que un día como hoy nació Nace José Vivas (1928) arquitecto venezolano, conocido como Fruto Vivas. Diseñador del Club Táchira, el Museo de Arte Moderno de Caracas, entre otras obras.
Hoy se celebra el Día Internacional del Abrazo. Esta efeméride se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986. Una fecha creada por Kevin Zaborney, un estadounidense quien preocupado por las pocas muestras de afecto decidió crear este día.
Se funda la Guardia Suiza Pontificia (1506). Es el cuerpo militar encargado de la seguridad del papa y de la Santa Sede.
Muere Luis XVI de Francia (1793) Monarca francés, conocido como Ciudadano Capeto. Fue el último monarca antes de la caída de la monarquía por la Revolución Francesa.
Nace Grigori Rasputín (1869) Místico ruso.
Se patenta la fórmula secreta de la Coca-Cola (1893).
Muere Elisha Gray (1901) Inventor e ingeniero estadounidense, conocido por ser uno de los primeros desarrolladores del teléfono con más de 70 inventos patentados.
Nace Christian Dior (1905) Diseñador de moda francés.
Nace Lola Flores (1923) Bailaora, cantante y actriz española.
Efemérides de hoy 21 de enero
Nace Plácido Domingo (1941) | Director de orquesta, productor y compositor español.
Se funda la Bolsa de Valores de Caracas BVC (1947).
Nace Paul Allen (1953) Empresario estadounidense, cofundador de Microsoft.
Se funda el Banco Exterior (1956).
Muere Ramón Ocando Pérez (1995) Excursionista venezolano, fundador del Movimiento Scout en Venezuela. Rutas y excursiones cerro El Ávila.
Festividad de Santa Inés de la Cruz.
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