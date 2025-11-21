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Las efemérides del 21 de noviembre nos recuerda que hoy se celebra el se celebra el Día Mundial de la Televisión, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996.

Conviasa y la Empresa Aeronáutica Nacional S.A., presentan un día como hoy el primer prototipo de aeronave fabricada en Venezuela; denominada SIBO-100 en honor a Simón Bolívar (2020).

Disolución de la Gran Colombia (1831).

Nace Kintarō Hattori (1860) Relojero y joyero japonés, fundador de la marca de relojes Seiko en 1881.

Termina la Guerra de los Mil Días (1902). Fue una guerra civil entre liberales y conservadores colombianos, con victoria conservadora.

Nace Luis Armando Roche (1938) Cineasta, guionista y director venezolano.

Un día como hoy nace Nelly Pujols (1953) Actriz, humorista, productora, locutora, escritora y psicopedagoga venezolana.

Se funda la Universidad de Oriente UDO (1958).

Se crea la primera red de computadoras interconectadas de la historia, cuando se establece el primer enlace entre la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad Stanford; por medio de una línea telefónica conmutada (1969).

Efemérides de hoy 21 de noviembre

El ARBV Simón Bolívar BE-11 es botado al agua (1979). También conocido como El Embajador Sin Fronteras, es el buque escuela de la Armada de Venezuela. Que tiene como misión formar a los cadetes de la Ecuela Naval de Venezuela.

Nace Nikolái Dúrov (1980) Programador y matemático ruso, cofundador de Telegram junto a su hermano Pável Dúrov.

Nintendo lanza el Super Nintendo (1990).

Se inaugura el Domo José María Vargas (2008).

Hoy se celebra el Día Mundial del Vestido. Además del Día del Estudiante Universitario.

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