Compartir

Las efemérides del 21 de octubre de 2025, un día como hoy en la ciudad de La Habana en Cuba, nació “La Guarachera de América, Celia Cruz arriba, quien cumpliría hoy 100 años.

1766: ocurre (según los especialistas) el terremoto más fuerte de Venezuela que afectó a la zona norte costera (desde Maracaibo hasta Margarita) con una magnitud estimada de 7,9 a 8,3 en la escala de Richter.

1777: se funda la ciudad de Los Teques hoy capital del estado Miranda.

1895: nace en Carora, estado Lara, el obispo venezolano Salvador Montes de Oca (fusilado por las tropas nazis en Italia en 1944).

1909: nace en Guachara, estado Apure, el poeta Julio César Sánchez Olivos (f. 1988)

1932: muere en Maracay el poeta Carlos Borges Requena (n. 1867)

1952: muere en Caracas el abogado y político Leonardo Ruiz Pineda (n. 1916)

1965: nace en Caracas el actor Víctor Cárdenas.

1968: nace en Caracas el músico Cayayo Troconis líder de la banda Sentimiento Muerto (f. 1999)

1995: muere en Porlamar, estado Nueva Esparta, el escritor y dramaturgo José Ignacio Cabrujas (n. 1937).

Efemérides del 21 de octubre

1995: nace en Caracas la atleta campeona olímpica venezolana Yulimar Rojas.

2012: muere en Caracas el dramaturgo Rodolfo Santana (n. 1944).

2013: muere en Caracas el periodista e historiador Óscar Yanes (n. 1927).

2014: muere en Caracas el médico e investigador Raimundo Villegas (f. 1931).

2016: la selección de fútbol Femenina Sub-17 obtiene el cuarto lugar en el Mundial de Jordania.

2016: se funda la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela ACACV.

1833: nace Alfred Nobel, inventor sueco (f. 1896).

1906: en Chile se funda la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

1921: en Argentina se funda el Radioclub Argentino (LU4AA).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas