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Las efemérides del 22 de diciembre nos recuerda que para el año 1974: ocurre la tragedia del vuelo 358 de Avensa. Que se estrella luego de despegar del Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas de Maturín. Por fallas en sus dos motores, el incidente dejó 77 personas fallecidas

Un día como hoy en 1721: se funda la Universidad Real de Caracas hoy Universidad Central de Venezuela UCV

Para el año 1758, un día como hoy los frailes capuchinos fundan la misión de San Antonio de Punta de Piedra, hoy Cabimas, estado Zulia

También un día como hoy en 1837: muere en Caracas el músico Lino Gallardo (n. 1773)

Un día hoy en 1853: nace en Caracas la pianista Teresa Carreño (f. 1917)

Para el año 1888 un día como hoy nace en Caracas el promotor del Círculo de Bellas Artes de Caracas, Leoncio Martínez (f. 1941).

Las efemérides del 22 de diciembre

También un día como hoy en 1949: nace en Caracas la actriz Helianta Cruz

Para el año 1965 un día como hoy nace en Caracas la actriz y animadora Viviana Gibelli

Un día como hoy 1969: nace en Punto Fijo, Estado Falcón, el taekwondista Arlindo Gouveia (medalla de oro olímpica en Barcelona 1992)

En el año 1995 un día como hoy también muere en Caracas el historiador haitiano-venezolano Paul Verna (n. 1926)

También un día como hoy en el año 2000: el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela galardona a Luis Aparicio como el Atleta venezolano del siglo XX

Un día como hoy en 2010: muere en Caracas la actriz Yolanda Méndez (n. 1920)

Para el año 2013 un día como hoy Alex Cabrera conecta el jonrón 21 imponiendo un nuevo récord de jonrones en una temporada de la LVBP

1622: en Colombia, Miguel Trujillo y Andrés Páez de Sotomayor fundan la ciudad de Bucaramanga.

1666: en París se funda la Academia de Ciencias, obra de Jean-Baptiste Colbert.

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