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Las efemérides del 22 de septiembre nos recuerdan que un día como hoy se realiza el Congreso Constituyente de Valencia aprueba la nueva Constitución de Venezuela, con el nombre oficial: Constitución del Estado de Venezuela, con esta nueva Constitución, Venezuela se separa definitivamente de la Gran Colombia y pasa a ser un Estado libre, independiente y soberano, dirigido por la presidencia del general José Antonio Páez (1830).

Se publica la primera edición de la revista National Geographic Magazine (1888). La revista fue creada por la National Geographic Society.

Nace Ellen Church (1904) | Enfermera y aviadora estadounidense, primera aeromoza de la historia. El 15 de mayo de 1930, se convierte en la primera auxiliar de vuelo del mundo.

El médico y científico británico Alexander Fleming descubre la penicilina (1928). Es uno de los descubrimientos en la medicina más importantes de la época.

El beisbolista venezolano César Tovar con los Mellizos de Minnesota, juega las nueve posiciones en un partido de las Grandes Ligas de Béisbol.

Se estrena la película de comedia venezolana Domingo de resurrección, dirigida por César Bolívar (1982). Es una de las películas más taquilleras del cine venezolano.

Efemérides del 22 de septiembre

Los restos mortales de Arístides Rojas son ingresados al Panteón Nacional (1983).

Se transmite el primer episodio de Friends (1994). Es una serie de televisión estadounidense, conocida en Latinoamérica como Amigos.

Muere Marcel Marceau (2007) Mimo y actor francés.

Muere Yogi Berra (2015) Beisbolista, mánager y entrenador estadounidense, considerado uno de los mejores receptores de la historia, participó en dieciocho Juegos de las Estrellas, fue tres veces jugador más valioso de la Liga Americana y es uno de los peloteros con más campeonatos en la historia al conquistar diez títulos de la Serie Mundial, además es conocido por su famosa frase El juego no se acaba hasta que se termina.

Hoy se celebra el Día Internacional del Mimo, como también el Día Nacional del Electricista. Diferencia entre corriente directa y corriente alterna. Día Mundial Sin Automóviles.

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