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Las efemérides del 23 de febrero en Venezuela nos recuerdan que se celebra el Día de los Técnicos Industriales. Esta fecha conmemora la labor del ingeniero Luis Alberto Caballero Mejías, quien fue un impulsor de la educación técnica en el país.

Muere Carl Friedrich Gauss (1855) Matemático, astrónomo y físico alemán.

Se funda la ciudad de El Tigre, capital del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui (1933).

El fotógrafo estadounidense Joe Rosenthal toma la fotografía histórica Alzando la bandera en Iwo Jima; donde aparecen cinco marines y un médico de la Armada de los Estados Unidos alzando la bandera estadounidense en el monte Suribachi en la isla japonesa, durante la batalla de Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial (1945). Está considerada como una de las fotografías de guerra más importantes de la historia.

Nace Michael Dell (1965) Empresario, inversionista y filántropo estadounidense, fundador de Dell Inc., uno de los principales vendedores de computadoras en el mundo.

Efemérides del 23 de febrero

Un día como hoy muere Stanley Matthews (2000) Futbolista inglés, conocido como el mago del regate. Es una de las figuras más importantes del deporte británico y del fútbol mundial, al ser la primera persona en ganar el Balón de Oro en 1956.

Muere José María Cruxent (2005) Arqueólogo y pintor venezolano.

Se funda la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac (2010). Es un mecanismo intergubernamental conformado por los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de promover la integración regional, el desarrollo y la cooperación política, económica, social y cultural.

Día de los Peritos.

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