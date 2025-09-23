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Las efemérides del 23 de septiembre nos recuerdan que un día como hoy en 1957 la Catedral de Caracas es declarada Monumento Histórico Nacional. Sigue siendo hoy por hoy referencia histórica de nuestra capital Caracas.

Nace Lino de Clemente (1767) | Militar y político venezolano, prócer de la independencia.

Llega al puerto de La Guaira en la fragata Fénix la primera imprenta de Venezuela (1808). La imprenta fue comprada a Francisco de Miranda y se instaló en la calle Catedral.

Procter & Gamble registra Ivory como el nombre de su nuevo producto de jabón (1879). Ivory fue uno de los primeros jabones blancos, de alta calidad y económicos.

El artesano japonés Fusajirō Yamauchi funda la compañía Nintendo con el objetivo de producir y comercializar naipes (1889). Hoy en día, Nintendo es una de las empresas más importantes.

Nace Rodolfo Guzmán Huerta (1917) Luchador profesional y actor mexicano, conocido como El Santo o el enmascarado de plata. Fue uno de los luchadores más famosos de México.

Se funda Toyota Motor Corporation (1933). La empresa fue creada cuando Toyoda Automatic Loom Works. Una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria de hilado y tejido, establece una nueva división enfocada en la producción de automóviles.

Muere Sigmund Freud (1939) Médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX.

Efemérides del 23 de septiembre

Nace Julio Iglesias (1943) Cantante, compositor y empresario español.

Muere Pablo Neruda (1973) Poeta, escritor y político chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura, conocido por su obra que combina poesía amorosa, épica histórica y compromiso social.

Un día como hoy se celebró en el Poliedro de Caracas el Miss Venezuela 2004, destacado por el triunfo de Mónica Spear. Representante del estado Guárico y por ser la última edición en la que participó la icónica figura de la animación venezolana, Carmen Victoria Pérez (2004).

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Muere Roberto Roena (2021) | Bongosero, percusionista, bailarín de salsa y director de orquesta puertorriqueño. Orquestas de salsa más antiguas y famosas.

Muere Jorge Liberato Urosa Savino (2021) Sacerdote, arzobispo y cardenal católico venezolano.

Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

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