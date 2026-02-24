Compartir

Las efemérides del 24 de febrero nos recuerdan que Whatsapp fue lanzado a un día como hoy a nivel mundial en el año 2009. La red social del teléfono verde sigue siendo muy útil en la actualidad.

Un día como hoy nació el animador y locutor Gilberto Correa, el cual cumple hoy 83 años. Fue durante varios años la voz comercial de Venezuela, lo que anunciaba se vendía. Fue imagen de Venevisión como de Televen.

Un día como hoy se realizó el primer sorteo de la Lotería de Caracas (1812). Muere Daniel Florencio O’Leary (1854) Militar y político irlandés, amigo personal de Simón Bolívar. Falleció un día como hoy Francisco de Paula Avendaño (1870) Militar venezolano.

Nace un 24 de febrero Alejandro Chataing (1873) Arquitecto venezolano, reconocido por sus trabajos en los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Entre sus obras están el Arco de la Federación, Teatro Nacional de Caracas, Nuevo Circo de Caracas y Museo Histórico Militar, entre otras.

Es creado por decreto el Cuerpo de Bomberos de Caracas (1936). Una de las instituciones más queridas y respetadas de la capital. Los apagafuegos capitalinos son además preparados en rescates entre otros.

Efemérides del 24 de febrero

Un día como hoy nació Alain Prost (1955) Piloto francés. Nace Steve Jobs (1955) | Empresario estadounidense, cofundador de Apple. Se inaugura el Puente Internacional Simón Bolívar (1962).

Se inaugura la Escuela Municipal de Ballet en Caracas, hoy Escuela Ballet-Arte (1968). Muere Claude Shannon (2001) Ingeniero eléctrico, matemático y criptógrafo estadounidense, conocido como el padre de la teoría de la información.

Muere Katherine Johnson (2020) Física, matemática y científica espacial estadounidense. Es conocida por su precisión en la navegación astronómica. Calculó la trayectoria para el Proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna en 1969.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas