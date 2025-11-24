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Las efemérides del 24 de noviembre nos recuerdan que Maracay siendo cuna de la aviación venezolana; en el año 1955 efectúa un día como hoy una demostración de aviones de combate en los cielos de Aragua. Esto con el fin de mostrar el poderío aéreo del país en esos años.

El gobierno de Rómulo Gallegos tras nueve meses cae un día como hoy, destacan las efemérides del 24 de noviembre. Muchos factores hicieron que los militares derrocaran al escritor y político de la presidencia del país un día como hoy en 1948.

El golpe fue dirigido por el coronel Carlos Delgado Chalbaud y los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez, creando un nuevo gobierno dirigido por una Junta Militar presidida por Chalbaud.

Era el secretario privado de Bolívar, una de las personas que estuvo al lado del Libertador cuando estaba vivo; José Rafael Revenga, nace un día como hoy en 1786. Uno de los que guardó cartas y escritos de Bolívar.

El Día Internacional del Ministerio Público se viene celebrando un día como hoy desde 1969, el 24 de noviembre de ese año se proclamó esta fecha; luego que se realizó el primer congreso interamericano del Ministerio Publico celebrado en Sao Paulo, Brasil, en 1954.

Efemérides del 24 de noviembre

John Froelich nació un día como hoy en 1849, es uno de los que puso todos sus conocimientos para la construcción de un tractor de gasolina. El mismo tenía marcha hacia atrás como hacia adelante. Charles Darwin publica El Origen de las Especies (1859). ADN.

El fundador de la marca Electrolux, Axel Wenner Gren murió un día como hoy en el año 1961. Era una de las personas que tenía un concepto de tiendas de electrodomésticos con sucursales en varias naciones.

Hoy es el Día del Orgullo Primate, Día Mundial del Dietista-Nutricionista. El santoral católico celebra hoy, jueves 24 de noviembre, la figura de Santa Flora y Santa María de Córdoba.

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