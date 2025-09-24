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Las efemérides del 24 de septiembre nos recuerdan que un día como hoy nace José Félix Blanco (1782) Sacerdote y militar venezolano, conocido por su destacada participación en la independencia y consolidación de Venezuela.

Muere Pedro de Alcántara (1834) Monarca portugués, conocido como Pedro I de Brasil y IV de Portugal. Proclamó la independencia de Brasil.

Nace Edward Bach (1886) Médico y homeópata inglés, conocido por inventar las Flores de Bach.

Nace Juan Beroes (1914) Poeta y diplomático venezolano.

Egresa la primera promoción de Ingenieros de Petróleo de la UCV (1948). Curiosidades de la Universidad Central de Venezuela.

El ingeniero y empresario industrial japonés, Sōichirō Honda, funda Honda Motors (1948).

Se funda KFC Kentucky Fried Chicken (1952).

Se inaugura el Estadio Camp Nou en Barcelona, España (1957). Fue inaugurado con un partido entre el F.C. Barcelona y un combinado de jugadores de Varsovia, que terminó con una victoria culé por 4-2. El estadio, propiedad del F.C. Barcelona, está catalogado por la UEFA con la máxima categoría, como un estadio de élite. ¿Quién ganó el primer Clásico Barcelona vs. Real Madrid?

Se transmite el primer episodio de La familia Monster (1964). Es una telecomedia estadounidense que muestra la vida hogareña de una familia de monstruos buenos.

Efemérides del 24 de septiembre

Se inaugura en el Salón del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una réplica del Tratado de Paz entre Hattusilis y Ramsés II (1970). También conocido como el Tratado de Qadesh, fue un pacto firmado alrededor del año 1259 a. C. que puso fin a una larga guerra entre el Imperio hitita y los egipcios, que habían luchado durante más de dos siglos para dominar las tierras del Mediterráneo oriental. El original fue hallado en 1906 en el centro de Anatolia, Turquía, y se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul. El tratado está considerado como el primer tratado de paz de la historia del que se tienen registros.

Se inaugura el Museo del Fútbol Club Barcelona (1984). Museo más Grande del Mundo.

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