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Las efemérides de hoy 25 de noviembre, nos recuerdan que un día como hoy murió Diego Armando Maradona (2020). Futbolista y director técnico argentino. Considerado una de las grandes estrellas del fútbol.

Un día como hoy la pianista venezolana Teresa Carreño, con tan solo nueve años de edad; realiza su primer concierto en público en la sala Irving Hall de Nueva York (1862).

En Estados Unidos, tras la guerra de independencia, zarpa del puerto de Nueva York el último barco del ejército británico de las colonias norteamericanas (1783).

Nace Andrew Carnegie (1835) Industrial, empresario y filántropo estadounidense.

Nace Karl Benz (1844) Ingeniero e inventor alemán. Es conocido por haber creado el Benz Patent-Motorwagen en 1886, considerado como el primer vehículo de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. Historia del Automóvil en Venezuela.

Nace José Gil Fortoul (1861) Escritor, historiador, abogado y político venezolano.

Se inaugura el Estadio Universitario de Caracas (1951).

RCTV transmite el primer programa televisivo de Arturo Uslar Pietri llamado Valores Humanos, enfocado en la historia y las artes (1953).

Efemérides de hoy 25 de noviembre

Surinam se independiza de los Países Bajos (1975).

El grupo Menudo da su primer concierto en la historia, en una feria de Juncos, Puerto Rico (1977).

Se inaugura el Metro de Maracaibo (2006).

Muere Fidel Castro (2016) Abogado, militar y político cubano.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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