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Efemérides del 25 de septiembre nos recuerdan que se celebra a nivel mundial el Día del Farmacéutico. Esta fecha se celebra desde el año 2009 y lo proclama la Federación Internacional Farmacéutica (FIP).

Se crea la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728). Fue una sociedad mercantil constituida por el rey Felipe V, concedida a comerciantes vascos, principalmente de la provincia de Guipúzcoa, que operó en Venezuela desde 1730 hasta 1785, teniendo una gran influencia en el desarrollo económico, científico, cultural, social y político de la Capitanía General de Venezuela.

Nace Luisa Cáceres de Arismendi (1799) | Heroína venezolana.

Nace Charles Erhart (1821) | Empresario estadounidense nacido en Alemania, cofundador de la farmacéutica Pfizer Charles and Company en 1849, junto a su primo Charles Pfizer en Brooklyn, Nueva York. Pfizer, Inc. es el laboratorio líder a nivel mundial en el sector farmacéutico.

Conspiración Septembrina (1828). Fue un intento de golpe de Estado en la Gran Colombia liderado por opositores al gobierno de Simón Bolívar.

Nace Josef Bican (1913) | Futbolista austro-checo, conocido por ser uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

Nace Michael Douglas (1944) | Actor y productor estadounidense.

Se inaugura el primer cable telefónico transatlántico submarino, conocido como TAT-1, entre Reino Unido y Canadá (1956).

Efemérides del 25 de septiembre

Nace Catherine Zeta-Jones (1969) | Actriz, cantante y bailarina británica.

Se transmite el último episodio de Chespirito (1995). Es un programa de comedia creado y protagonizado por Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito.

Se inaugura el Museo del Holocausto de Buenos Aires, Argentina (2000). Su objetivo es preservar y difundir la historia del genocidio perpetrado por el régimen nazi.

Muere Don Adams (2005) | Actor, comediante y director de televisión estadounidense, conocido por interpretar a Maxwell Smart en la serie Superagente 86.

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La Selección de Fútbol Sub-20 de Venezuela debuta por primera vez en un mundial de fútbol en cualquiera de sus categorías al participar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Egipto 2009. En el encuentro vence a Nigeria 1 por 0 (2009). Historia del uniforme de la Vinotinto.

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