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Las efemérides del 26 de diciembre nos recuerda que un día como hoy nació el líder chino Mao Tse Tung. ​Mao fue fundador y máximo dirigente del Partido Comunista de China (PCCh), así como fundador y presidente de la República Popular China.

Un día como hoy en 1783: nace en Santa Ana, estado Nueva Esparta, el héroe de la Batalla de Matasiete Francisco Esteban Gómez (f. 1853)

Para el año 1862 un día como hoy se inicia la Batalla de Buchivacoa disputada entre centralistas y federalistas, acción por la que Juan Crisóstomo Falcón toma a Carora

También en 1932 un día como hoy nace el productor de televisión cubano-venezolano Joaquín Riviera, artífice de los espectáculos del Miss Venezuela (f. 2013)

Un día como hoy en 1936: se instala el primer congreso de trabajadores que da origen en 1947 a la Confederación de Trabajadores de Venezuela CTV

En el año 1951 un día como hoy nace en Caracas la actriz Hilda Carrero (f. 2002)

También un día como hoy en 1981: nace en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, el grandeliga Omar Infante

Para el año 2003 un día como hoy muere en Caracas la actriz chileno-venezolana Amalia Pérez Díaz (n. 1923)

Las efemérides del 26 de diciembre

Un día como hoy en 1783: en Francia, el aeronauta Louis-Sebastien Lenormand realiza el primer experimento de paracaidismo.

el año 1991 un día como hoy La Cámara de las Repúblicas del Soviet Supremo soviético declara el fin de la Unión Soviética a partir de la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes.

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