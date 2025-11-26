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Las efemérides del 26 de noviembre nos recuerdan un día como hoy se realizó el último vuelo del Concorde (2003). El Concorde fue un avión de pasajeros supersónico que voló entre 1976 y 2003. Por el alto mantenimiento y varios accidentes fue sacado de circulación.Muere Isabel la Católica (1504) Reina de Castilla y León, y de la Corona de Aragón.

Los plenipotenciaros firman en Trujillo, el Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra entre España y Colombia (1820).

Nace Juan Pablo Rojas Paúl (1826) Abogado y político venezolano.

Se publica Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Charles Lutwidge (1865).

Nace Willis Haviland Carrier (1876) Ingeniero e inventor estadounidense, conocido por inventar el aire acondicionado moderno en 1902. Y fundador, con otros seis ingenieros de Carrier Engineering Corporation en 1915, hoy Carrier Global Corporation.

Un día como hoy nace Norbert Wiener (1894) | Psicólogo, informático teórico y matemático estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética.

Nace Tina Turner (1939) Cantante suiza de origen estadounidense, conocida como la reina del rock.

Se estrena la película Casablanca (1942).

Efemérides del 26 de noviembre

Muere Conny Méndez (1979) Actriz, cantante, caricaturista y escritora venezolana.

El Reino Unido realiza su última prueba nuclear (1991). Reino Unido tiene un aproximado de 225 cabezas nucleares en total. En 1956, renunció al uso de armas químicas y biológicas, y posteriormente destruyó sus existencias..

Se inaugura de Teatro Municipal de Chacao (2011).

Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos.

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