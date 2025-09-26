Las efemérides del 26 de septiembre nos recuerdan que un día como hoy Panamá se separa de la Gran Colombia (1830).
Muere Levi Strauss (1902) Empresario germano-americano, fundador de Levi Strauss & Co, uno de los mayores fabricantes de prendas de vestir en el mundo.
Nace un día como hoy Olivia Newton-John (1948) Cantante, actriz y activista británica-australiana, conocida por su papel de Sandy Olsson en la película Grease.
Se estrena un día como hoy la película Oliver (1968).
Nace un día como hoy Serena Williams (1981) | Tenista estadounidense.
Un día como hoy se inaugura la Catedral de la Divina Pastora en Tucupita (1982).
Se funda un día como hoy el Grupo de los 20 o G20 Países Industrializados y Emergentes (1999).
Efemérides del 26 de septiembre
Además un día como hoy se entrena la película Los Infiltrados (2006).
Muere Paul Newman, un día como hoy en (2008) Actor, director y productor estadounidense.
Un día como hoy se funda el Banco del Sur (2009).
El Acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC (2016) se firmó un día como hoy.
Celebramos hoy el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Además del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Y el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.
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