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Las efemérides del 26 de septiembre nos recuerdan que un día como hoy Panamá se separa de la Gran Colombia (1830).

Muere Levi Strauss (1902) Empresario germano-americano, fundador de Levi Strauss & Co, uno de los mayores fabricantes de prendas de vestir en el mundo.

Nace un día como hoy Olivia Newton-John (1948) Cantante, actriz y activista británica-australiana, conocida por su papel de Sandy Olsson en la película Grease.

Se estrena un día como hoy la película Oliver (1968).

Nace un día como hoy Serena Williams (1981) | Tenista estadounidense.

Un día como hoy se inaugura la Catedral de la Divina Pastora en Tucupita (1982).

Se funda un día como hoy el Grupo de los 20 o G20 Países Industrializados y Emergentes (1999).

Efemérides del 26 de septiembre

Además un día como hoy se entrena la película Los Infiltrados (2006).

Muere Paul Newman, un día como hoy en (2008) Actor, director y productor estadounidense.

Un día como hoy se funda el Banco del Sur (2009).

El Acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC (2016) se firmó un día como hoy.

Celebramos hoy el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Además del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Y el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.

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