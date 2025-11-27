Compartir

Las efemérides del 27 de noviembre se funda la ciudad de Cumaná fue el primer asentamiento fundado por España en Venezuela y Sudamérica, establecido en 1515 por frailes franciscanos. bajo el nombre de Nueva Toledo.

Se realiza el célebre abrazo entre Simón Bolívar y Pablo Morillo en Santa Ana de Trujillo y ambos firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra (1820). Independencia de Venezuela.

Muere Ada Lovelace (1852) Matemática y escritora británica, conocida por su contribución al desarrollo de la informática. Lovelace trabajó con Charles Babbage en su prototipo de la máquina analítica, para la cual creó un programa en 1843.

Se funda la Electricidad de Caracas (1895).

Muere Carlos Meyer Baldó (1933) Aviador venezolano durante la Primera Guerra Mundial, miembro fundador de la Fuerza Aérea Venezolana.

Muere Edward Bach (1936) Médico y homeópata inglés, conocido por inventar las Flores de Bach.

Nace Bruce Lee (1940) Actor y maestro de artes marciales estadounidense de origen chino.

Nace Jimi Hendrix (1942) | Guitarrista y cantante estadounidense.

Efemérides del 27 de Noviembre

Venezuela vota por la inclusión de Israel en la Organización de las Naciones Unidas y establece relaciones diplomáticas (1947).

Una expedición franco-venezolana encabezada por el mayor del ejército venezolano Frank Rísquez Iribarren, llegan por primera vez al nacimiento del río Orinoco en la Sierra de Parima, Amazonas (1951).

Nace Frank Quintero (1952) Cantautor y productor venezolano.

Se funda el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio (1970).

El Grupo Unicornio de Venezuela gana el Festival OTI de la Canción 1982, con el tema Puedes Contar Conmigo (1982).

Muere Daniel Santos (1992) Cantautor y compositor puertorriqueño.

Día de la Aviación Militar Nacional Bolivariana.

Festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas