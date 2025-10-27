Compartir

Las efemérides del 27 de octubre nos recuerdan que por primera las mujeres en Venezuela obtuvieron el derecho al voto en 1946, votando por primera vez el 27 de octubre para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Este derecho se consolidó con la aprobación de la Constitución de 1947, que garantizó la elección libre, directa y universal, estableciendo así el sufragio como un derecho para todas las ciudadanas y ciudadanos.

Un día como hoy se funda la ciudad de Ámsterdam, capital oficial del Reino de los Países Bajos (1275).

Muere Lope de Aguirre El Tirano (1561) Explorador español, conquistador de Sudamérica.

Nace Vicente Marcano (1848) Ingeniero, químico, geólogo y profesor venezolano, conocido como el científico venezolano más destacado del siglo XIX. El 28 de octubre de 1873 utilizando un dinamo impulsado por una máquina de vapor, ilumina la plaza Bolívar de Caracas.

Se inaugura el Metro de Nueva York (1904). También conocido como the Subway, es el sistema de transporte ferroviario urbano más grande en los Estados Unidos. Y uno de los más grandes del mundo, con unas 475 estaciones.

Efemérides del 27 de octubre

Nace Carlos Andrés Pérez (1922) Político venezolano.

Nace Yordano Di Marzo (1951) Cantante y compositor ítalo-venezolano.

Se estrena la película Sexto Sentido (1999).

NO DEJES DE LEER AHORA: Accidente de tránsito en El Playón deja dos fallecidos

El magnate sudafricano y canadiense, nacionalizado estadounidense, Elon Musk, compra el servicio de microblogueo Twitter, Inc. (2022).

Hoy se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Día Internacional de la Corrección. Además del Día del Corrector de Textos y Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas