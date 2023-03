Compartir

Las efemérides del 28 de marzo nos recuerda que un día como hoy se celebra el Cumpleaños de Yaracuy. Un día como hoy en 1859 se decretó la autonomía como estado, antes había pertenecido a Caracas, luego a Carabobo y Lara.

Un 28 de marzo nació Francisco de Miranda (1750) Militar, político, diplomático, escritor e ideólogo venezolano, considerado El Precursor de la Emancipación Americana contra el Imperio español. Es conocido como El Primer Venezolano Universal.

Se aprueba la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela (1864). Un día como hoy nació Mario Vargas Llosa (1936) Escritor y político peruano-español. Muere Virginia Woolf (1941) Escritora británica.

Se crea el Parque Nacional Guatopo (1958), este se encuentra en el estado Miranda, para muchos es un sitio virgen. El cual comunica con las vías que conducen al oriente del país, anteriormente era muy recorrido.

Muere Dwight D. Eisenhower (1969) Militar y político estadounidense, general de cinco estrellas del Ejército de los Estados Unidos. Comandante aliado en el frente de la Europa occidental, responsable de la planificación y supervisión de la Operación Torch.

En 1973 la banda inglesa Led Zeppelin edita su quinto disco, Houses of the Holy. Para el año 1994 Pink Floyd edita su decimocuarto disco -el tercero sin Roger Waters- The Division Bell

Muere Alberto Arvelo Torrealba (1971) Poeta, abogado, político y crítico literario venezolano. Nace Lady Gaga (1986) Cantante, compositora, productora y diseñadora de moda estadounidense. Día Nacional del Patrimonio Cultural.

