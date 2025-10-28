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Las efemérides del hoy 28 de octubre nos recuerdan que se celebra el Día del Ingeniero. La efeméride se celebra desde el 28 de octubre de 1861, fecha en la que se fundó el Colegio de Ingenieros del país, siendo la misma organización que institucionalizó la celebración.

Un día como hoy nace Simón Rodríguez (1769) Educador, escritor, ensayista y filósofo venezolano. Tutor y mentor de Simón Bolívar y Andrés Bello.

Nace José Tadeo Monagas (1784) Militar y político venezolano.

Se funda el Colegio de Ingenieros de Venezuela (1861).

Venezuela conoce la luz eléctrica cuando se Ilumina la Plaza Bolívar de Caracas (1873). Historia de la Luz Eléctrica en Venezuela.

Se inaugura el Museo de Ciencias en Caracas (1875) y Se inaugura el Panteón Nacional (1875).

Los restos del Libertador Simón Bolívar que reposaban en la Catedral de Caracas, son trasladados al Panteón Nacional (1876).

Efemérides de hoy 28 de octubre

Se inaugura la Estatua de la Libertad (1886). Ubicada en la isla de la Libertad al sur de la isla de Manhattan, Nueva York, es uno de los monumentos más famosos de Estados Unidos y de todo el mundo. Fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense.

Se crea la Academia Nacional de la Historia de Venezuela (1888). Y Se inaugura el Arco de la Federación en Caracas (1895).

Se inaugura la Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (1938). Curiosidades de UCV.

Nace Bill Gates (1955) Empresario, informático y filántropo estadounidense, cofundador de Microsoft.

Nace Julia Roberts (1967) Actriz de cine y televisión estadounidense, una de las mejores pagadas en la industria.

El empresario estadounidense, Mark Zuckerberg, anuncia que la empresa matriz Facebook, Inc., cambia de nombre para reflejar su enfoque en la construcción del metaverso, el conglomerado es rebautizado como Meta Platforms, Inc.

Hoy se celebra también el Día Mundial de la Animación, Día del Bibliotecario Escolar, Día Mundial del Judo. Además del Día de Nuestra Señora del Rosario del Paraute. Como el Día de San Judas Tadeo.

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