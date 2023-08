Compartir

Las efemérides del 29 de agosto nos recuerda que un día como hoy se nacionaliza el petróleo. Esto se hizo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Se firma el Tratado de Río de Janeiro donde Portugal reconoce la independencia de Brasil (1825).

El Estado Norte de Occidente cambia de nombre a Estado Lara (1881).

Nace Laudelino Mejías (1893) Músico y compositor venezolano.

El empresario Frank Seiberling funda la fábrica de neumáticos para automóviles, camiones, aviones y maquinaria pesada, Goodyear (1898). El nombre de la compañía fue puesto en homenaje al inventor del proceso de vulcanizado del caucho, Charles Goodyear.

El estado Zulia adopta su propio himno regional, titulado Sobre Palmas, con música de José Antonio Chávez y letra de Udón Pérez (1909).

Efemérides del 29 de agosto

Nace Michael Jackson (1958) Cantante, compositor, bailarín y filántropo estadounidense.

La banda de rock británica The Beatles, da su último concierto oficial en Candlestick Park, San Francisco, Estados Unidos, perteneciente a la gira The Beatles 1966 US tour (1966). Después de haber decidido no hacer más conciertos, el 30 de enero de 1969 la banda da un pequeño concierto en la azotea de Apple Corps en Londres.

Nace Lucero (1969) Cantante, actriz, presentadora de televisión y empresaria mexicana.

La atleta venezolana Adriana Carmona se convierte en la primera mujer en ganar una medalla olímpica para Venezuela. Cuando en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ganó la medalla de bronce en taekwondo (2004).

El piloto neerlandés Max Verstappen, gana la carrera más corta de la historia de la F1 al ganar el Gran Premio de Bélgica 2021 (2021). La carrera fue retrasada varias veces por la intensa lluvia, al iniciarse con el Safety Car.

Hoy es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Se celebra el Día Internacional del Cartero. Día Internacional del Videojuego como también Día Internacional del Gamer.

