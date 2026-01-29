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Las efemérides del 29 de enero nos recuerdan que un día como hoy se transmite el primer programa de Sábado Sensacional, presentado por Amador Bendayán (1972). Conocido hoy en día como Súper Sábado Sensacional, es uno de los programas de televisión más longevos de Venevisión y de la televisión venezolana.

Las efemérides de hoy 29 de enero nos recuerdan que hoy se celebra en el país el Día del Trabajador Social. Desde 1942 que se hizo la primera promoción nuestro país este día.

William Shakespeare estrena la obra Romeo y Julieta (1595).

Batalla de Guasdualito (1815).

Los restos mortales de Santiago Mariño son ingresados al Panteón Nacional (1877).

El ingeniero e inventor alemán Karl Benz obtiene la patente del primer automóvil de la historia, el Benz Patent-Motorwagen de tres ruedas (1886). Este vehículo está considerado como el primer automóvil eficiente de la historia.

Nace Oprah Winfrey (1954) Actriz, presentadora de televisión, productora, empresaria y filántropa estadounidense, primera multimillonaria afroamericana de Estados Unidos.

Efemérides de hoy 29 de enero

El papa Juan Pablo II, en su primera visita a Venezuela, auspicia una multitudinaria misa en Ciudad Guayana, acto que contó con el niño Adrián Guacarán cantando El Peregrino (1985).

Se transmite el último programa de Aló Presidente (2012). Fue un programa de radio y luego de televisión moderado por el presidente Hugo Chávez.

Muere Fernando Gaitán (2019), Guionista y productor colombiano, creador de la novela Yo soy Betty, la Fea.

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