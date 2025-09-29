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Las efemérides del 29 de septiembre nos recuerdan que el primer vuelo aéreo sobre Venezuela se realizó en Caracas el 29 de septiembre de 1912. Por el piloto estadounidense Frank E. Boland. El vuelo duró 27 minutos y buena parte de los habitantes de Caracas, junto a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al General Juan Vicente Gómez, se aglomeraron en el Hipódromo del Paraíso, donde Boland despegó y aterrizó. Es por ello que hoy es el Día de la Aviación Civil Venezolana.

Nace Miguel de Cervantes (1547) Novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, considerado uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Fue el escritor de Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605.

El primer Congreso de los Estados Unidos crea el Departamento de Guerra, precursor histórico del Departamento de Defensa de Estados Unidos (1789).

Nace Ladislao Biro (1899) Inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino, autor de 32 inventos, entre ellos el bolígrafo.

Muere Rudolf Diesel (1913) Ingeniero alemán nacido en Francia, conocido por inventar el motor de combustión interna diésel y del concepto de combustible asociado.

Efemérides del 29 de septiembre

Se crea la Organización Europea para la Investigación Nuclear CERN (1954). Aquí fue alojada la primera página web de la historia, en un computador NeXTCube creado por Steve Jobs.

Se inaugura el Teleférico de Caracas (1955).

Nace Anamaría Font (1959) Investigadora en física teórica venezolana, conocida por sus contribuciones en teoría de cuerdas.

Se produce el Asalto al Tren del Encanto, también conocido como Operación Olga Luzardo u Operación Italo Sardi (1963). Fue un asalto ejecutado por miembros de la guerrilla venezolana FALN, donde mueren y son heridos guardias nacionales, mujeres y niños. El hecho provocó indignación nacional e internacional.

El humorista gráfico Quino publica la tira cómica Mafalda en la revista semanal Primera Plana (1964).

Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Día Mundial del Corazón. Fiesta de los Tres Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael.

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