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Las efemérides del 3 de diciembre, nos recuerdan que se celebra el El Día Internacional del Médico. Este fue decretado por la Confederación Médica Panamericana (CMP). Esta fecha se estableció para honrar a los profesionales de la medicina y reconocer su importancia en la sociedad.

Nace Rowland Hill (1795). Maestro británico, creador del primer sello postal de la historia, el Penny Black o Penique Negro. Primer Sello Postal Emitido en Venezuela.

Muere Gregor MacGregor (1845) | Militar escocés.

Muere Pierre-Auguste Renoir (1919) | Pintor francés.

Nace Adriana Carmona (1973) | Atleta venezolana, primera mujer en ganar una medalla olímpica para Venezuela, cuando en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 gana la medalla de bronce en taekwondo.

Se estrena la película estadounidense Rocky, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone (1976). Ganadora de tres premios Oscar, incluyendo mejor película, Rocky está considerada una de las mejores películas sobre deportes de la historia.

Luis Herrera Campins del partido COPEI es elegido presidente de Venezuela (1978).

En la Cumbre de Malta, George H. W. Bush y Mijaíl Gorbachov dan por terminada la Guerra Fría (1989).

Efemérides del 3 de diciembre

Se realizan las primeras Elecciones Regionales en Venezuela en la historia (1989).

Sony lanza la PlayStation (1994).

Se estrena la película Shakespeare Apasionado (1998).

La futbolista noruega Ada Hegerberg, se convierte en la primera mujer en ganar el Balón de Oro (2018).

Se realiza un referéndum consultivo promovido por el gobierno y parte de la oposición, en apoyo a la reclamación de Venezuela por la región de la Guayana Esequiba, consiguiendo más del 90% de aprobación en las cinco preguntas (2023).

Hoy se celebra el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Día Internacional del 3D.

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