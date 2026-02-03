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Las efemérides del 3 de febrero, nos recuerdan que se celebra el Día Internacional del Abogado. Se celebra con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo.

Un día como hoy muere Fermín Mármol León (2011) Abogado, criminalista, funcionario público, político, docente y escritor venezolano. Escribió el libro Cuatro Crímenes Cuatro Poderes. Catalogado como best-seller y considerado uno de los libros más exitosos de la historia venezolana. Esta obra sirvió de inspiración para las películas Cangrejo y Cangrejo II, dirigidas por Román Chalbaud.

Muere Johannes Gutenberg (1468) Orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta moderna con tipos móviles en 1440. Es conocido por crear la Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas.

Nace Antonio José de Sucre (1795) Militar y político venezolano.

Primera Batalla de La Puerta (1814).

Nace Gertrude Stein (1874) Escritora estadounidense, considerada como una pionera de la literatura modernista.

Se inaugura el Teatro Cajigal en Barcelona (1895). Diferencia entre microteatro y teatro.

La sonda Lunik 9 una nave no tripulada perteneciente al Programa Espacial Soviético dentro del Programa Luna, aterriza en la Luna (1966). Fue el primer objeto construido por el hombre en posarse suavemente en otro cuerpo celeste.

Efemérides de hoy 3 de febrero

Nace Ramón Luis Ayala Rodríguez (1977) Cantante, rapero, compositor, actor, productor discográfico, locutor de radio y empresario puertorriqueño, conocido artísticamente como Daddy Yankee.

Se funda Pixar Animation Studios, más conocido como Pixar (1986). Es un estudio cinematográfico de animación por computadora propiedad de The Walt Disney Company. En 1995, Pixar produjo Toy Story, el primer largometraje animado.

Se termina el paro petrolero en Venezuela (2003). El paro comenzó el 2 de diciembre del 2002, y se fue debilitando con el paso de los días y termina sin ningún aviso por parte de sus líderes.

Un día como hoy muere Al Lewis (2006) Actor estadounidense, conocido por interpretar al Abuelo Munster en la serie de televisión La familia Monster.

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