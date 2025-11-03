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Las efemérides del 3 de noviembre nos recuerdan que se celebra el Día Mundial del Sándwich. El origen del sándwich se encuentra en Reino Unido, y la ocurrencia en John Montagu, un estadista británico conde de la ciudad de Sándwich, ubicada en el distrito de Dover en el condado de Kent. Se dice que a este personaje le encantaba pasarse horas y horas jugando a naipes, y que un día de 1762, durante una partida de 24 horas, pidió a su cocinero dos rebanadas de pan con un poco de carne entre ellas. El objetivo de esto era poder continuar jugando sin apartar la vista del tapete y sin mancharse las manos.

Un día como hoy se 1957: la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2 que lleva a bordo a la perra Laika. El primer ser humano en entrar en la órbita espacial.

También un día como hoy en 1949: nace en Maracaibo el cantante Gustavo Aguado director de la banda Guaco.

Para el año 1976: muere el promotor deportivo Martín Tovar Lange (n. 1893).

En el año 1989 un día como hoy nace en la isla de Margarita la cantante Nella Rojas.

También un día como hoy en 1997: muere el escultor grecorumano venezolano Dimitrios Demun.

En el año 2006, un día como hoy se inaugura el Metro de Los Teques.

Para el año 2019 un día como hoy, los ligamayoristas Yolmer Sánchez en la Liga Americana y David Peralta en la Liga Nacional ganan Guante de Oro.

Efemérides del 3 de noviembre

Un día como hoy en 2019: muere Rosa Evelyn Zoppi de Roa primera mujer en recibir título de Licenciada en Biología en Venezuela.

También un día como hoy en 1450: en España, es fundada la Universidad de Barcelona

En el año 1493 un día como hoy en el mar Caribe, Cristóbal Colón arriba a la isla Dominica en su segundo viaje.

Para el año 1792, un día como hoy en la Nueva Galicia (hoy Estado de Jalisco, México) abre sus puertas la Universidad de Guadalajara.

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1903, un día como hoy Panamá se separa definitivamente de Colombia y nace como estado independiente.

Hoy se celebra el Día Internacional del Joyero y relojero.

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