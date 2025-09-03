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Las efemérides del 3 de septiembre nos recuerdan que un día como hoy nace Felipe Pirela (1940). Cantante de boleros venezolano, conocido como el bolerista de América, destacado en la década de 1960 con la orquesta Billo’s Caracas Boys y luego como solista.

San Marino se independiza del Imperio romano (301). La República de San Marino es un Estado soberano rodeado por un solo país, Italia. Su nombre proviene de Marino, santo de la Iglesia católica. Tiene una superficie de 61,19 km cuadrados y es el país más antiguo de mundo. ¿Cómo se formaron los países?

Un día como hoy se firma el Tratado de París entre el Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América que pone fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1783).

Se crea la Academia Militar de Venezuela por orden de la Junta Suprema de Caracas, según resolución firmada por el secretario de guerra y capitán de fragata Lino de Clemente, con el nombre de Academia Militar de Matemáticas, lo que la hace el instituto más antiguo de formación de oficiales del ejército en América del Sur (1810).

Nace Ferdinand Porsche (1875) Ingeniero austríaco, fundador-diseñador de la oficina de estudios automovilísticos alemana Porsche y creador del famoso Volkswagen Tipo 1 Escarabajo. Historia del automóvil en Venezuela.

También un día como hoy nace Alberto Arvelo Torrealba (1905) | Poeta, abogado, político y crítico literario venezolano.

Efemérides del 3 de septiembre

Nace Glen Bell (1923) Empresario estadounidense, fundador de la cadena de restaurantes Taco Bell.

Nace Eduardo Galeano (1940) Periodista y escritor uruguayo.

Muere Vinicio Adames (1976) Músico y director de orquesta venezolano.

Se funda la aerolínea Avior Airlines (1994).

El programador Pierre Omidyar funda la empresa de comercio electrónico eBay Inc. (1995). Es un sitio web de subasta y comercio electrónico a través de internet, conocido por su amplia gama de productos, desde artículos de colección y antigüedades hasta electrónica y moda.

NO DEJES DE LEER EN N24C: Bono Cuadrantes de Paz agosto 2025 se está pagando

Se estrena la película de drama biográfica estadounidense En primera plana, dirigida por Thomas McCarthy y escrita por McCarthy y Josh Singer (2015). Fue la ganadora del premio Óscar a la mejor película en 2016.

Día Mundial de la Higiene.

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