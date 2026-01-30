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Las efemérides del 30 de enero en Venezuela nos indican que se celebra el El Día del Radioaficionado en Venezuela. Esta fecha conmemora a los radioaficionados, que son personas que se dedican a la radiotecnia de forma personal y sin fines de lucro.

Nace Juan Antonio Pérez Bonalde (1846) Poeta venezolano

Se funda la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja (1895).

Nace Marco Antonio de Lacavalerie (1924) Narrador deportivo y presentador de televisión venezolano, conocido como el Musiú. Una de las personas más queridas de la televisión. Sus hijos siguieron su legado.

Se crea el Radio Club Venezolano, con el objetivo de agrupar, entrenar y representar a todos los radioaficionados venezolanos (1934).

Muere Mahatma Gandhi (1948) Pacifista, político y abogado hinduista indio. Dirigente más destacado del movimiento de independencia indio.

Después de haber decidido no hacer más conciertos, la banda de rock británica The Beatles, da un pequeño concierto en la azotea de Apple Corps en Londres, estudio de grabación de la banda (1969). Conocido también como el concierto en la terraza o concierto en Apple Corps.

Efemérides de hoy 30 de enero

La banda de rock estadounidense Kiss realiza su primera presentación de la historia ante un público de diez personas en el Popcorn Club, en Queens, Nueva York, Estados Unidos (1973). El grupo es conocido por su maquillaje facial y su extravagante vestuario.

Se estrena la película de suspenso y terror psicológico estadounidense El silencio de los inocentes, dirigida por Jonathan Demme y distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer (1991). Fue la ganadora del premio Óscar a mejor película en 1992.

Microsoft lanza Windows Vista (2007).

Se funda el sitio web actualidad-24.com (2008).

Hoy se celebra el Día del Radio Aficionado. Además del Día del Técnico Electrónico. Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Como el Día Mundial contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Día Internacional del Croissant.

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