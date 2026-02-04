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Las efemérides del 4 de febrero nos recuerdan que hoy se cumplen 34 años de la primera intentona de golpe de Estado; organizada por varios militares encabezados por Hugo Chavez contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez.

Un día como hoy pero en 1792: nace en Cumaná, estado Sucre, el prócer de la independencia Francisco de Paula Avendaño. Quien también es considerado como el iniciador de las litografías en Venezuela (f. 1870)

Para el año 1831, un día como hoy en la publicación del quinto ejemplar de la Gaceta Oficial se informa sobre la muerte del Libertador ocurrida el 17 de diciembre de 1830.

También un día como hoy pero en 1848: inicia la denominada «Guerra civil venezolana» desde el 04 de febrero de1848 al 15 de agosto de1849. Fue una insurrección de Páez en contra del gobierno liberal de José Tadeo Monagas.

Un día como hoy pero 1882: nace en Caracas el guitarrista y compositor Raúl Borges Requena (f. 1967)

Las efemérides del 4 de febrero

Para el año 1918 un día como hoy muere el escritor Pedro María Morantes (n. 1865)

También un día como hoy pero en 1944: muere en Ciudad Bolívar el médico y poeta José Manuel Agosto Méndez, autor de la letra del Himno del estado Bolívar (n. 1871)

Un día como hoy en 1968: nace el basquetbolista Víctor David Díaz. Actuó en el baloncesto venezolano durante 29 temporadas hasta su retiro en 2015. Máximo anotador histórico de la LPB (19.629) juegos (1.129), minutos (32.129).

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Para el año 1968: el beisbolista Gonzalo Márquez, de los Leones del Caracas, empata una marca en la LVBP al impulsar ocho carreras.

1970 un día como hoy muere en Puerto Cabello, estado Carabobo el escritor Julio Horacio Rosales (n. 1885).

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