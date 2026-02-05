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Las efemérides del 5 de febrero nos recuerdan que en 1998: un voraz incendio ocurre en la Torre Europa de Caracas, Premio nacional de Arquitectura 1976. Forma parte de los incendios más famosos ocurridos en la capital del país.

1764: nace en Cumaná el jurista Mariano de la Cova, miembro de la Junta de Cumaná el 27 de abril de 1810 y representante de esa provincia en el Congreso de 1811-1812. Firmante del Acta de la Independencia (f. 1821)

1851: José Gregorio Monagas asume como presidente electo en sucesión de Antonio Leocadio Guzmán.

1877: muere la editora Encarnación Orellana Naranjo. (n. 1806)

1883: nace en Cumaná el médico y político Salvador Córdova, fue Rector de la Universidad Central de Venezuela (f. 1967)

1907: nace en Duaca, estado Lara, Juan José Bernal Ortiz, prelado venezolano, Obispo de Guayana y arzobispo de la diócesis de Los Teques (f. 1980)

1933: nace en Valencia el narrador deportivo Carlos Tovar Bracho (f. 2001)

1958: nace en Caracas el escritor Manuel Acedo Sucre.

1966: nace en Caracas el cineasta Alberto Arvelo Mendoza.

1971: muere en Maracaibo el músico Armando Molero (n. 1900)

Efemérides del 5 de febrero

1981: muere el escritor Numa Quevedo

1988: se realiza el 35° Miss Venezuela y gana la doctora Yajaira Vera.

2003: se crea la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).

2006: muere en Caracas la actriz de teatro y televisión Elena Farías (n.1947).

2012: muere en Caracas el político zuliano y preso político de la dictadura perezjimenista Jesús Paz Galarraga (n.1919).

1505: Se imprime en Granada, España, el diccionario árabe-castellano de Pedro de Alcalá, tratándose del primer libro impreso con caracteres árabes; y que ha permitido conocer con precisión el dialecto andalusí.

1592: en Colombia, se funda Fusagasugá (Cundinamarca)

1597: en el estado de Nuevo León (México) se funda la aldea de San Nicolás de los Garza.

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